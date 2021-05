Cagliari, lo stato di forma è confermato dai numeri: i dati

Cagliari, lo stato di forma dei sardi è confermato dai numeri delle ultime gare: ecco il dato della squadra di Semplici

Il Cagliari è imbattuto da sei giornate in Serie A (4V, 2N), parziale in cui ha conquistato 14 punti, due in più di quanti ne aveva collezionati nelle 23 giornate precedenti. Sei partite di fila senza perdere per i rossoblù (4V, 2N), striscia positiva che in Serie A i sardi non registravano dal dicembre 2019 (13 in quel caso, con Rolando Maran in panchina).

Il Cagliari ha ottenuto quattro vittorie esterne in questo campionato (5N, 9P): in un singolo torneo ha fatto meglio solo quattro volte (cinque nel 1968/69 e 2017/18, sei nel 1969/70 e 1992/93). Dopo il successo per 3-1 contro il Benevento, il Cagliari potrebbe vincere due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal settembre 2019.