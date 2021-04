Cagliari e Torino, ago della bilancia anche per la Champions

Il Cagliari e il Torino si stanno giocando la permanenza in Serie A partita dopo partita. Ma c’è in gioco anche la Champions

Il Cagliari e il Torino si stanno giocando la permanenza in Serie A partita dopo partita. I sardi occupano il terz’ultimo posto in classifica, il Toro il quart’ultimo. Tuttavia le due squadre potrebbero determinare anche la lotta Champions League.

I granata affronteranno il Napoli il 26 aprile e il Milan il 12 maggio. Per i ragazzi di Semplici trasferta al San Paolo il 2 maggio e a Milano il 16. Questi quattro incontri potrebbero risultare determinanti per la permanenza nella massima serie e per la qualificazione nella massima competizione europea.