Cafu commenta positivamente il ritorno di Allegri al Milan.

Intervistato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Marcos Cafu ha dichiarato:

APPROVA IL RITORNO DI ALLEGRI – «In pieno. Ha l’esperienza che serve per questo Milan che deve risalire. Da tre anni non lottiamo per lo scudetto e c’è bisogno di una svolta. Gli faccio un grande in bocca al lupo. È un plus per il gruppo, un allenatore che porta carica, convinzione e abitudine ad alzare trofei. Darà una spinta anche ai tifosi».