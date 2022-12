Buriani sul Milan: «Pili ha una macchina ben preparata e potrà continuare a dire la sua». Le parole dell’ex calciatore

Ruben Buriani ha parlato ai microfoni di TMW del Milan di Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«La differenza la sta facendo la presenza di una locomotiva davanti. Il Napoli è una macchina perfetta, dove tutti viaggiano in maniera incredibile, giocando una grande calcio. Quest’anno il Milan è andato avanti in Champions League, dove non era arrivato l’anno scorso. Pioli ha una macchina ben preparata e potrà continuare a dire la sua»