Burdisso Milan, spunta l’ex Fiorentina come nuovo DS! Contatti in corso, questo aspetto può fare la differenza

Burdisso Milan, l’ex dirigente della Fiorentina potrebbe spuntarla come nuovo DS del club rossonero: rapporto con Ibrahimovic solido

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan è cominciata la caccia al nuovo Direttore Sportivo, carica vacante dopo l’allontanamento di D’Ottavio alla fine del 2024. La decisione, in casa rossonera, sarà presa entro il mese di marzo per permettere alla nuova figura di cominciare a lavorare per programmare la prossima stagione.

Tra i tanti, da Berta a Paratici, passando per Modesto e Tare, potrebbe spuntarla un nome a sorpresa: quello di Nicolas Burdisso. L’ex dirigente della Fiorentina è attualmente libero e gode di un ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. La candidatura è da tenere fortemente in considerazione.