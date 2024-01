Buongiorno Milan, Cairo spegne le voci? «Ha un contratto fino al 2027 e mi disse che…». Le parole del presidente del Torino

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di SkySport analizzando la situazione legata ad Alessandro Buongiorno, accostato al mercato Milan.

PAROLE – «Abbiamo fatti investimenti e chiuderemo il bilancio in rosso. Sono anni che stiamo perdendo ma volevo dare di più al mister con dei nuovi innesti. Adesso l’importante è avere una squadra anche se non dobbiamo essere troppi. Con Buongiorno ci eravamo parlati, mi aveva manifestato il suo pensiero e io gli dissi ‘tu per me sei importantissimo, se rimani sono felicissimo’. Abbiamo un contratto fino al 2027».