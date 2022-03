Bundesliga, Eintracht vicino alla salvezza: ecco perchè interessa al Milan

L’Eintracht Francoforte è molto vicino a raggiungere la salvezza matematica in Bundesliga. Ed il Milan ci guadagna

A 7 giornate dalla fine del campionato, l’Eintracht Francoforte può respirare. Dopo una fase di stagione che sembrava tormentata, la squadra di Oliver Glasner ha raccolto un filotto di risultati utili che le ha permesso di trovarsi all’8° posto a 38 punti. I punti di distacco dalla terzultima sono ben 12.

Il raggiungimento dell’aritmetica permanenza in Bundesliga è solo questione di tempo, e per il Milan ciò vuol dire soldi in cassa. Nei tedeschi milita in prestito con diritto di riscatto dai rossoneri Jens-Petter Hauge. Un diritto che si trasforma in obbligo proprio in caso di salvezza. La cifra è di 12 milioni di euro.