Buffon a sorpresa sullo Scudetto: «Loro tre sono le mie favorite». Le parole dell’ex portiere alla Gazzetta dello Sport

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon ha parlato anche di Milan. Le dichiarazioni dell’ex portiere.

CHE CAMPIONATO SARA’ – «Bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere cosa succede».

FAVORITE PER LO SCUDETTO – «Napoli, Inter e Juve».

ZONA CHAMPIONS – «Oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma».