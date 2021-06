Buffon Parma, c’è la firma: ecco quando il trasferimento sarà ufficiale

Ora è davvero fatta: come riportato da Sky Sport, Gianluigi Buffon ha firmato per il Parma. L’ormai ex portiere della Juventus ha siglato il contratto con la sua nuova squadra ed è pronto per la stagione in Serie B.

Domani dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Buffon torna al Parma 20 anni dopo il passaggio alla Juventus, ripercorrendo la via in direzione inversa.