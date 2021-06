Buffa: «Sinceramente non ho mai creduto che sarebbe rimasto»

Federico Buffa ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni de Il Giorno in edicola questa mattina, le sue parole

Federico Buffa ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni de Il Giorno in edicola questa mattina, le sue parole su Donnarumma:

«Sinceramente non ho mai creduto che sarebbe rimasto. I tifosi del Milan hanno tutte le ragioni, ma Donnarumma è il migliore del mondo e lo devi pagare come tale. Nel calcio il romanticismo non esiste più da quindici anni, è finito con i soldi delle tv. I Maldini e i Baresi sono scomparsi».