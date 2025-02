Condividi via email

Bucciantini critica il Milan: «Non riesco a comprendere questa cosa, brutto segnale per il gruppo». Le ultimissime notizie

Bucciantini – a Sky – ha critica il Milan uscito sconfitto in trasferta contro il Torino per 2-1.

«Il Milan aveva trovato il modo di fare male al Torino. Ma vedo una squadra disorientata. Che segnali dai al gruppo se punisci uno e poi lo perdoni e poi lui ti tradisce di nuovo in campo? Il Milan non è migliorato nel vibrare insieme come squadra».