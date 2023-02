Bucciantini: «Leao è un leader tecnico, ma non un leader emotivo». Le parole del giornalista alla fine del derby

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport dopo la partita Inter-Milan, ha parlato così del momento di Leao e della sua esclusione.

Ecco le sue parole: «Il problema è sapere che non ti può dare l’anima in questo momento. È il più forte del campionato insieme a Lautaro e i due di Napoli. Sai che è un leader tecnico, ma hai accettato che non è un leader emotivo. Sai che non tira fuori l’anima».