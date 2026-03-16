Bucchioni punge il Milan: «Molle e senza rabbia, Sarri ha dominato i rossoneri. Allegri…»

Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio

Nel suo consueto editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha analizzato con estrema lucidità la sconfitta del Milan all’Olimpico, sottolineando la netta superiorità strategica mostrata dalla formazione biancoceleste. Secondo il giornalista, il tecnico laziale ha saputo disinnescare completamente la manovra della squadra di Massimiliano Allegri: «La volpe Sarri ha saltato regolarmente in centrocampo, ogni recupero palla ha dato vita a una verticalizzazione soprattutto sugli esterni, ma anche centralmente su Maldini che arretrava».

Bucchioni, mancanza di carattere e lacune a centrocampo

Oltre agli aspetti tattici, Bucchioni ha puntato il dito contro l’atteggiamento mentale dei rossoneri, apparsi incapaci di reagire e privi della necessaria cattiveria agonistica per alimentare il sogno scudetto. La critica non ha risparmiato i singoli, evidenziando una difficoltà strutturale nel cuore del gioco: «Il Milan non ha mai trovato le misure con Jashari modesto e una squadra anche mentalmente molle. Ai rossoneri è mancato tutto, pure la rabbia e la voglia di provare a prenderlo questo scudetto».

Quella descritta da Bucchioni è l’immagine di una squadra che ha smarrito la propria identità proprio nel momento cruciale, lasciando campo libero alla Lazio e vedendo sfumare l’opportunità di accorciare sulla capolista Inter. La passività mostrata in campo rappresenta, secondo il giornalista, il segnale più preoccupante di un gruppo che sembra non credere più nella rimonta tricolore.