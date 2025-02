Bruno Longhi al Corriere della Sera: il retroscena su Berlusconi

Bruno Longhi, storico telecronista della televisione italiana, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato anche di Silvio Berlusconi

Bruno Longhi, storico telecronista di Serie A e non solo, in un’intervista al Corriere della Sera, tra agli altri argomenti trattati, ha parlato del suo incontro con Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan.

SU BERLUSCONI – «Piero Dardanello, allora capo dello sport al Corriere d’Informazione, doveva realizzare per lui un’intervista a Liedholm in vista di Juve-Milan. Ebbe un imprevisto: “Puoi andare tu?”, mi chiese. Vado a Milanello, la faccio. Mi telefona un uomo di Berlusconi dal fortissimo accento milanese: “La vuole conoscere”. Non sapevo neanche chi fosse: “Ma come? Quello di Edilnord, Milano 2… un grande manager”. “Senta — risposi io — se mi chiede di Mazzola è un conto, ma questo Berlusconi non so proprio chi sia”».