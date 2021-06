Bruno Longhi: «Calhanoglu non è insostituibile, piace Zaccagni»

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato oggi di Hakan Calhanoglu e del suo addio al Milan per andare all’Inter

Intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TMW Radio, l’ex telecronista e giornalista Bruno Longhi ha parlato dell’affare che porterà Hakan Calhanoglu in nerazzurro e di come il Milan può sostituirlo, parlando anche di Zaccagni del Verona. Le sue parole.

«Il Milan potrà rimediare in giro un altro Calhanoglu, non è un giocatore insostituibile. Si parla di nuovo di Zaccagni, che piaceva già in inverno».