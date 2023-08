Broja Milan, rossoneri pronti a bussare ancora alla porta del Chelsea dopo gli affari per Loftus-Cheek e Pulisic: il piano

Il Milan non ha perso le speranze di arrivare ad Armando Broja, giovane attaccante presente nella lista dei dirigenti rossoneri per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Pioli.

Nel caso in cui non dovessero proseguire i discorsi col PSG per Ekitike, il Milan si presenterebbe nuovamente alla porta dei Blues. Gli inglesi non aprono però alla formula del prestito, condizione molto gradita al Diavolo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.