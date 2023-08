Broja Milan, stallo col Chelsea: affare possibile solo se... ULTIME

Broja Milan, stallo col Chelsea: affare possibile solo se… Le ULTIME sul giovane attaccante che piace ai rossoneri

L’edizione odierna di Tuttosport ha provato a chiarire la situazione legata ad Armando Broja, giovane attaccante di proprietà del Chelsea e finito nel mirino del Milan come possibile rinforzo per l’attacco.

I Blues al momento non aprono al prestito per l’attaccante, ed ecco he dunque l’affare sta vivendo uno stallo molto pericoloso. Se non dovessero cambiare le condizioni è difficile che le due società trovino un accordo.