Broja Milan, pista ora in salita per l’attaccante albanese: l’ultima mossa del Chelsea spiazza i rossoneri

Si sta raffreddando la pista che avrebbe portato il Milan a Armando Broja. L’attaccante albanese del Chelsea era una delle opzioni per rinforzare l’attacco, ma la situazione si è complicata.

Come riportato da Tuttosport, infatti, i Blues non aprono al prestito, condizione senza la quale i rossoneri non sono intenzionati a portare avanti i discorsi.