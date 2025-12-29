Brocchi esalta Pulisic: è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Le sue parole

Brocchi parla così di Christian Pulisic dopo il gol nella vittoria del Milan contro il Verona. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero

Christian Pulisic sta vivendo una stagione di grazia, confermandosi come il vero trascinatore del Milan. Con l’ottavo gol in campionato e il decimo centro stagionale, l’americano ha raggiunto una maturità realizzativa impressionante. Il dato che più stupisce riguarda la sua freddezza sotto porta: in Serie A, Pulisic trasforma in rete mediamente un tiro ogni due tentativi nello specchio. Questa efficienza lo ha trasformato da ala creativa a vero e proprio terminale offensivo, capace di risolvere partite bloccate con la cattiveria dei grandi centravanti.

L’ex calciatore e allenatore Cristian Brocchi, intervenuto nel post-partita di DAZN, ha voluto sottolineare come i numeri raccontino solo una parte della sua importanza: «Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore. Ma nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta». Secondo Brocchi, Pulisic possiede un’intelligenza spaziale fuori dal comune che facilita costantemente lo sviluppo della manovra.

Brocchi, il jolly perfetto per ogni allenatore

Pulisic rappresenta oggi il prototipo del calciatore moderno: un attaccante di razza per statistiche, ma un centrocampista aggiunto per visione di gioco. Brocchi lo ha definito un elemento fondamentale poiché: «Ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere». La sua capacità di leggere le fasi del match lo rende un riferimento imprescindibile, un leader tecnico che unisce qualità a un’applicazione tattica magistrale.