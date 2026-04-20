Brocchi su Pulisic: «Ha overperformato nel girone di andata. Ora è in difficoltà». Segui le ultimissime sui rossoneri

In un 2026 che sta riservando non poche sorprese ai tifosi dei rossoneri, tiene banco un caso spinoso legato al rendimento offensivo. Christian Pulisic sta attraversando il periodo più buio della sua avventura italiana. Il dato emerso al termine della sfida tra Verona e Diavolo è quasi incredibile: lo statunitense non trova la via del gol da ben 15 partite consecutive. Un’astinenza che stona con l’avvio di stagione folgorante a cui aveva abituato l’ambiente.

Il commento di Cristian Brocchi a DAZN

Nel post-partita della gara del Bentegodi, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cristian Brocchi. Secondo la fonte DAZN, Brocchi ha analizzato con lucidità il calo dell’attaccante, sottolineando come la stanchezza fisica e mentale stia pesando sulle scelte finali sotto porta. Per l’ex calciatore, il problema non riguarda solo il singolo, ma riflette una manovra del Milan che, in questa fase conclusiva del campionato, appare meno fluida rispetto ai mesi autunnali.

PAROLE – «Secondo me nel girone d’andata ha overperfomato, ha avuto numeri pazzeschi racchiusi in breve tempo. Ora non puoi dire che non si impegni, non si impegni, che non cerchi la giocata o che non si impegni per tornare ai suoi livelli. Sicuramente è in una fase di difficoltà realizzativa. Alla fine anche nelle altre partite ha avuto l’occasione per calciare in porta e non c’è riuscito. Non è che non si è mai creato niente. Oggi è stato molto bravo Allegri, da allenatore che sa gestire i gruppi e i momenti. Ad un certo punto doveva fare un cambio in attacco e in quel momento sceglie di tirare fuori Leao: aveva bisogno di caratteristiche diverse davanti. Toglie Leao che era riuscito ad incidere, mentre Pulisic no: sono finezze di un allenatore, penso che la scelta sia caduta su Leao anche per questo motivo»