Christian Brocchi ex calciatore di Milan e Lazio tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Nei vari argomenti trattati c’è stato anche quello del nuovo Milan targato mister Massimiliano Allegri. L’allenatore ha anche parlato di quella che sarà la lotta Scudetto, delle possibili contendenti del Napoli di Antonio Conte, fresco vincitore del quarto titolo. Queste le parole di Brocchi:

LOTTA SCUDETTO – «Le favorite è difficile dirle in questo momento perché c’è da capire come si imposteranno Milan e Juventus. Il Napoli ha mantenuto l’allenatore e quindi anche la stessa mentalità. Bisognerà vedere come Allegri riuscirà a ristabilire i valori del Milan e la sua mentalità, per cambiare un po’ i pronostici».

SULL’INTER – «Ho sempre pensato che l’Inter negli ultimi anni sia stata la squadra più forte della Serie A. Non mi piacciono le critiche per i campionati persi da Inzaghi, anch’io penso che l’Inter ne potesse vincere almeno un altro, ma una squadra che va due volte in finale di Champions League e un lavoro come quello fatto da Simone non si può criticare. Non è da tutti».