Brocchi: «Devo la mia vita a Berlusconi, lui vuole il Monza contro il Milan»

Il NY Times ha pubblicato quest’oggi un’intervista ad alcuni dei protagonisti del rilancio del Monza dopo l’arrivo di Silvio Berlusconi. Il primo a elogiare il lavoro dei brianzoli in questa stagione è stato l’allenatore biancorosso: «ll sogno di Berlusconi è vedere il Monza giocare contro il Milan a San Siro. Berlusconi e Galliani ti fanno sentire valorizzato, speciale, ti spingono a fare bene per loro. Devo loro la mia vita. Come succedeva al Milan Berlusconi chiama prima delle partite, gli piace sapere come sta lavorando la squadra. Non è distaccato, ha carisma, sa trovare le giuste parole. Se uno così importante ha tempo per te, ti senti un leone» ha dichiarato Christian Brocchi.

Poi è stato il turno di Adriano Galliani: « L’obiettivo è essere in Serie A nel 2021. Comprare il Monza è stata una scelta dettata dal cuore, puramente romantica. Sono stato al Monza per 10 anni, poi sono andato in prestito al Milan per 31».