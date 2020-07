Brocchi chiarisce alcune situazioni di mercato con il Milan

Cristian Brocchi, allenatore del Monza neopromosso in Serie B, ha voluto chiarire quali sono gli obiettivi di mercato

Cristian Brocchi, allenatore del Monza neopromosso in Serie B, ha voluto chiarire quali sono gli obiettivi di mercato e quali invece i sogni irrealizzabili per i brianzoli (con riferimento ad Ibrahimovic e Bonaventura: «Noi non cerchiamo necessariamente grandissimi nomi. Vogliamo prendere giocatori in linea con i nostri parametri finanziari e con il nostro modo di fare calcio. Non abbiamo vinto il campionato di Lega Pro solo perché abbiamo giocatori forti, ma soprattutto perché sono i giocatori giusti» ha spiegato l’ex rossonero in un’intervista per La Gazzetta dello Sport.