Brocchi, l’annuncio dell’ex Milan: «Non ho più voglia di buttarmi in situazioni disperate. Ho dimostrato una cosa»

Brocchi ha preso una decisione importante sul suo essere allenatore. Questo l’annuncio dell’ex Milan e Lazio!

Christian Brocchi, ex calciatore di Milan e Lazio, che da allenatore ha guidato per una brevissima parentesi anche i rossoneri. Oltre che Brescia e Monza. Ha annunciato che non allenerà più.

LE PAROLE: «Non allenerò più. Questo è un mondo in cui umanamente do troppo di più rispetto a quello che ricevo. Non ho più voglia di buttarmi in situazioni disperate. Ho dimostrato di essere bravo: me lo dico da solo; perché tanto ho voltato pagina».