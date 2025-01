Brescianini Milan, Furlani gongola: i rossoneri incassano, cifre e dettagli

Brescianini Milan, Giorgio Furlani si prepara ad incassare: tutte le cifre sull’affare che vede coinvolti anche i rossoneri

Interesse aggiornamento dato da calciomercato.com su Marco Brescianini, tema che riguarda indirettamente anche il calciomercato Milan.

PAROLE – «Nonostante la retrocessione in Serie B arrivata all’ultima giornata, ci sono alcuni giocatori del Frosinone che si sono messi in vetrina e in questi mesi diventeranno protagonisti sul mercato: Soulé, ma non solo. Perché in mezzo al campo un punto fermo di Di Francesco era Marco Brescianini, centrocampista centrale classe 2000 che i gialloblù avevano preso a titolo definitivo dal Milan. Un affare chiuso l’estate scorsa all’interno del quale è stata inserita anche una percentuale di rivendita destinata ai rossoneri. Il Milan infatti ha incassato il 50% della cessione di Brescianini all’Atalanta. Dopo un solo anno di Serie A il centrocampista aveva attirato su di sé gli occhi di alcuni club di Serie A: oltre ai nerazzurri c’erano anche la Fiorentina e il Napoli, col quale aveva fatto anche le visite mediche prima che l’affare saltasse. La prima a muoversi era stata la società viola, ma c’era troppa distanza tra domanda e offerta».