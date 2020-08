Brescianini all’Entella, prestito secco per il centrocampista

Brescianini in prestito all’Entella, lascia la Primavera di Giunti dopo 16 presenze, otto gol e due assist

Marco Brescianini aveva esordito in Serie A lo scorso primo agosto nel corso della partita contro il Cagliari a San Siro. Il giocatore nella prossima stagione giocherà in prestito all’Entella, dopo l’accordo raggiunto nelle ultime ore tra i due club. Si tratta di prestito secco, infatti i rossoneri vogliono far crescere il ragazzo in Serie B prima di portarlo in prima squadra. Brescianini lascia la Primavera di Federico Giunti dopo 16 presenze, otto gol e due assist nel corso dell’ultima stagione rossonera.