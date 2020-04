Braun: «Ci sono state sicuramente trattative tra il Milan ed Everton»

Rogerio Braun, fondatore della BS Sports Management, ha parlato della situazione di Everton, giocatore accostato al Milan

Rogerio Braun, fondatore della BS Sports Management, ha parlato della situazione di Everton, giocatore accostato al Milan: «È un top player, giocatore della nazionale, vede la porta come pochi. Milan? Sicuramente fino a quando Everton era rappresentato da Gilmar Veloz, le trattative con la società rossonera devono esserci state.

Io non sono il suo agente, ma confesso che sono molto amico di Marcio Cruz che lo rappresenta e so che ci sono stati interessamenti e offerte in Europa ma di Milan non ho più sentito parlare. Sicuramente la valutazione è alta, per questo penso che si tratti di un giocatore che possa avere più possibilità di approdare in Inghilterra che non in Italia» ha dichiarato l’agente in un’intervista per TMW.