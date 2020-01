Brambati: «Suso non è un fenomeno, dovrebbe cambiare aria»

Massimo Brambati, procuratore ed opinionista, ha sottolineato come un’eventuale partenza di Suso non sarebbe un problema per il Milan

Massimo Brambati, procuratore ed opinionista, ha sottolineato come un’eventuale partenza di Suso non sarebbe un problema per il Milan. Ecco le sue parole sul giocatore spagnolo:

«Non è un fenomeno, che sposta gli equilibri. Il Milan lo ha caricato troppo di responsabilità. E questo ha fatto sì che il giocatore avesse una involuzione. Giusto far cambiare aria, soprattutto a Suso. Under mi piace, può crescere, non so quanto al Milan. Ma magari con Ibra come parafulmine, può crescere più che a Roma» ha dichiarato a TMW Radio.