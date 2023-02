Brambati: «Questo Milan è svuotato, senz’anima. Su Pioli…». L’analisi dell’ex giocatore sulla squadra e sul tecnico rossonero

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del momento di crisi del Milan e di Stefano Pioli.

LA CRISI DEL MILAN – «Il Milan dell’anno scorso perse con lo Spezia ma fu casuale. Era un Milan che giocava con intensità, che creava, ribaltava partite e risultati. Questo è svuotato, senz’anima. Mi metto nei panni di Pioli, non sarei contento di sentire certe parole dette da Ibrahimovic. Lui dà la carica, e allora l’allenatore che fa? Ditelo a un tecnico come Conte cosa ne pensa. Una volta al Napoli c’era Maradona, che diceva cose del genere ma Bigon e Bianchi non dicevano nulla perché questo li trascinava in campo. Le chiacchiere girano e la mia domanda è: Pioli ha in mano ancora tutto lo spogliatoio o ha qualche giocatore che gli va contro?»

PIOLI RISCHIA – «La mia domanda è: hai già pensato chi prendere? Uno deve avere una carta da giocarsi poi. Quali sono i tecnici disponibili ora? Poi ci sono pure gli ottavi di Champions alle porte»