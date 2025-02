Brambati commenta sul Milan: dove può arrivare dopo questo mercato?

Le dichiarazioni di Massimo Brambati riguardo il Milan e il calciomercato caldissimo appena conclusosi. Ai microfoni di TMW Radio

In onda sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Milan e del calciomercato appena concluso.

PAROLE – “non so, magari arriva terza un’altra, vedi la Lazio. Sono tante squadre lì a lottare, per come stanno andando le cose saranno quattro quelle che andranno in Champions. E se sarà così, Milan e Juve che puntano anche per bilanci alla Champions, una delle due o entrambe rimangono fuori”.