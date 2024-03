Brambati commenta le dichiarazioni di Cardinale: «Addio Pioli Milan? Parole inequivocabili»

L’ex calciatore e procuratore Brambati a TMW Radio, ha commentato così le parole di Cardinale come possibile indizio di un addio Pioli Milan

Le dichiarazioni dell’ex calciatore e procuratore Brambati a TMW Radio, sulle parole di Cardinale come possibile indizio di un addio Pioli al Milan:

LE PAROLE – «Una società, quando si siede a tavolino per decidere se prendere un tecnico, deve fare una riflessione indipendentemente dai risultati. Devi farti la domanda se il tecnico è bravo a 360 gradi. La scelta di un tecnico passa attraverso una vittoria o perché ci credi? Oggi Pioli che fai, lo tieni se vince l’Europa League o lo ritieni non adatto per il tuo progetto? E’ qui la questione. Oggi come oggi le società fanno un ragionamento sulla statura di un tecnico o su quanto fatto durante l’anno o nelle stagioni?. A me le parole sembrano inequivocabili, questo non rimane. Così come non rimane Furlani, perché non è solo il tecnico. Magari vanno via Furlani e Moncada»