Braida: «Dzeko aveva firmato un pre-contratto con il Milan»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ariedo Braida ha svelato di aver fatto firmare un pre-contratto a Dzeko ai tempi del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ariedo Braida ha svelato un retroscena riguardante il passato di Edin Dzeko: «Edin Dzeko aveva firmato un pre-contratto con il Milan molti anni fa, io e Galliani eravamo andati a prenderlo a Sarajevo. Avevamo un’intesa con lui però poi il club non ce lo cedette».

SUL MILAN – «Chiaramente ha fatto un finale di stagione bellissimo. Il Milan è sempre il Milan, chiaro che quest’anno deve fare qualcosa di più e migliorare ulteriormente per tornare a lottare per le prime posizioni. La storia glielo chiede, non può esimersi da questo. Tornare al Milan? Quando sono andato via ho detto “grazie”, se mi dovesse chiamare non potrei dire di no perché il Milan piace a tutti, non solo a me».