Brahim Diaz, sacrificio e concretezza: Pioli scopre un altro giocatore

Brahim Diaz oggi ha trovato il primo gol in Serie A, grazie ad una giocata che ha portato il Milan al raddoppio (e a chiudere di fatto il match). Lo spagnolo sta piacevolmente sorprendendo tutti con qualità inaspettate. Arrivato con il marchio di fabbrica del giocatore giovane e di fantasia, il ragazzo sta dimostrando di saper fare bene tutte le fasi. Grande spirito di sacrificio in fase di non possesso, con recuperi anche nella propria metà campo, ma soprattutto concretezza in area avversaria. Il gol di rapina di oggi è stato da vero centravanti, qualità che l’allenatore rossonero ha sempre chiesto ai giocatori sulla trequarti. Soprattutto quando Ibra…