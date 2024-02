Brahim Diaz è un rimpianto? Foscale: «No, ma da quando è andato via dal Milan…». Le dichiarazioni

Luigi Foscale ha parlato a TMW Radio analizzando le ultime prestazioni di Brahim Diaz visto come un possibile rimpianto del Milan.

PAROLE – «Un rimpianto no, ma va fatta una considerazione di Brahim Diaz, che da quando è andato via dal Milan ha avuto anche una crescita muscolare. E bisognerebbe prendere spunto magari da come altri gestiscono fisicamente i giocatori».