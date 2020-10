Brahim Diaz ancora in gol, che feeling con l’Europa League

Brahim Diaz si fa trovare pronto ancora una volta. Stefano Pioli sta facendo ruotare i propri giocatori per evitare affaticamenti

Brahim Diaz si fa trovare pronto ancora una volta. Stefano Pioli sta facendo ruotare i propri giocatori per evitare affaticamenti che possano appesantire il gruppo. Uno dei protagonisti del turnover è sicuramente Brahim Diaz che spesso gioca titolare nella partita infrasettimanale di Europa League.

Anche oggi lo spagnolo è andato in rete dopo un’azione personale iniziata fuori dall’aera di rigore. La dinamica ricorda per certi versi l’altra realizzazione di settimana scorsa in casa del Celtic. Due gol in due partite sono un ottimo bottino che lo possono anche candidare a capocannoniere europeo dei rossoneri.