Braglia senza filtri: «Milan-Atalanta poteva essere la finale. Chukwueze…». Le parole dell’ex portiere in vista delle sfide di Coppa Italia

Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW delle sfide di Coppa Italia, tra cui quella tra Milan ed Atalanta. Ecco le parole dell’ex portiere:

PAROLE – «Chukwueze mi ha deluso, doveva dare di più. Per me Milan-Atalanta poteva essere anche la finale, perché ora come gioco sono accettabili. Il derby è derby, conta più per chi perde, ma conta in maniera negativa. Tutte e due hanno da perdere. Perdere un derby di Coppa Italia può incidere dal punto di vista morale. Arriviamo da un’annata di alti e bassi. Una negatività ulteriore può complicare ancora di più il percorso».