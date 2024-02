Braglia crede in Maignan: «Fase di declino? No, magari non si fida più di questa cosa» E poi il pronostico su Milan Napoli. Tutte le dichiarazioni

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio analizzando il prossimo match del Milan contro il Napoli e le ultime prestazioni di Maignan.

SU MAIGNAN – «Già in fase di declino? No. E’ solo una questione di testa, probabilmente già non pensa che il Milan sia la squadra del suo futuro. L’equilibrio mentale è il 60-70% della prestazione di un portiere. Se si incrina questo fattore è difficile giocare in maniera tranquilla. Mettiamoci che magari non si fida più dei compagni che gli sono davanti in difesa».

SU MILAN NAPOLI – «Per il Napoli la vedo dura arrivare al quarto posto. Ha dei giocatori importanti ma il problema è la continuità che non ha mai avuto quest’anno. Il Milan in questo momento ha ritrovato continuità invece».