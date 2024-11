Le parole di Simone Braglia ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio riguardo la situazione del caso Leao-Fonseca in casa Milan

Intervenuto i microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ecco le dichiarazioni di Simone Braglia riguardo il caso Leao-Fonseca in casa Milan.

PAROLE – «Considero la scelta dell’allenatore, che conosce meglio la situazione, quella corretta. Valuta lui lo stato di forma e se Okafor è valutato più affidabile di Leao, è giusto che si sieda in panchina e sia trattato come tutti gli altri. Non è ancora un top player oggi, è di prospettiva e lo stiamo aspettando da fin troppo tempo. Questo Leao, secondo me, con la sua discontinuità porta discrepanze nello spogliatoio. Io prenderei una decisione drastica e in caso di offerte a gennaio lo darei viaggi»