Bozzolan saluta il Milan: un addio emotivo dopo 15 anni in rossonero. Il post social – FOTO

Bozzolan, ceduto nelle ultime ore alla Reggiana a titolo definitivo, ha voluto salutare il club rossonero sui propri profili social

AC Milan ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo del difensore Andrea Bozzolan all’AC Reggiana 1919. Questa notizia, diffusa tramite un comunicato stringato ma significativo da parte del club rossonero, segna la fine di un lungo capitolo per il giovane calciatore, che ha trascorso ben quindici anni tra le fila del Milan, crescendo dal settore giovanile fino a sfiorare la prima squadra. Il comunicato del Milan recita: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bozzolan ad AC Reggiana 1919. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo arrivo al Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali“.

L’addio di Bozzolan non è passato inosservato, soprattutto per il profondo legame che il ragazzo ha dimostrato nei confronti dei colori rossoneri. Attraverso un toccante post su Instagram, il giovane difensore ha voluto salutare la sua “seconda casa” e la sua “seconda famiglia”, esprimendo tutta la sua gratitudine e le sue emozioni. Le sue parole, cariche di affetto e nostalgia, rivelano un percorso di vita e sportiva iniziato in tenerissima età.

“Siamo arrivati al momento dei saluti, la parte più difficile. Dover lasciare quella che per me è stata una seconda casa, una seconda famiglia, non è facile. Perché il Milan, in questi 15 anni, è stato tutto questo e molto di più. Avevo solo sei anni quando è iniziato questo sogno. Un sogno che è diventato realtà giorno dopo giorno, tra sacrifici, emozioni e crescita. Una crescita prima come ragazzo, poi come calciatore. Ogni compagno, ogni allenatore, dirigente, magazziniere, preparatore… ogni persona incontrata in rossonero mi ha lasciato qualcosa. E tutto questo lo porto con me, nel cuore. Grazie Milan. Per avermi insegnato cosa significa passione, sacrificio, professionalità. Oggi inizia una nuova avventura, e ci arrivo con la consapevolezza che tutto ciò che ho imparato qui mi accompagnerà sempre. Ciao Milan. Sarò sempre con te“.

Questo emozionante messaggio sottolinea non solo la crescita professionale di Bozzolan come calciatore, ma anche la sua formazione umana all’interno dell’ambiente Milan. Il club, infatti, non è stato solo un luogo dove sviluppare le sue abilità calcistiche, ma un vero e proprio punto di riferimento per la sua vita. Le parole “ogni compagno, ogni allenatore, dirigente, magazziniere, preparatore… ogni persona incontrata in rossonero mi ha lasciato qualcosa” evidenziano l’importanza delle relazioni umane e del supporto ricevuto in questi anni cruciali della sua vita.

La Reggiana si assicura dunque un talento giovane e motivato, pronto a mettersi alla prova in una nuova realtà. Per Bozzolan, il trasferimento rappresenta l’inizio di una nuova avventura, come da lui stesso dichiarato, un’opportunità per dimostrare il suo valore e continuare il suo percorso di crescita. La professionalità e l’impegno che il Milan ha riconosciuto nel suo comunicato saranno senza dubbio le qualità fondamentali che Andrea porterà con sé in questa nuova fase della sua carriera. Il sentimento di appartenenza e la riconoscenza espressi nel suo saluto dimostrano la maturità di un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già ben chiari i valori e gli insegnamenti ricevuti. Il mondo del calcio, e i tifosi, attendo di vedere i prossimi passi di questo promettente difensore alla Reggiana, con l’augurio che possa raggiungere le migliori soddisfazioni personali e professionali, come auspicato anche dal suo ormai ex club.