Bovolenta: «Mercato Milan? Positivo, ma ho dei dubbi su..»

Le parole del giornalista Germano Bovolenta sul mercato del Milan e i numerosi acquisti, tra cui gli attaccanti, a la Gazzetta dello Sport:

«Sicuramente otto acquisti non sono mica male e il bilancio di tale mercato è più che positivo, ma ho dei dubbi sulla punta, chi è il bomber? Manca il killer d’area di rigore. Certo, Olivier Giroud è un grandissimo calciatore ma non so se possa bastare o reggere per tutto l’anno»