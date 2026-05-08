Bufera in casa Bournemouth: l’ex Milan Jimenez fuori rosa! Indagine interna del club per presunti messaggi con una 15enne

Bufera in casa Bournemouth, l’ex Milan Alex Jimenez è stato messo fuori rosa! Indagine interna del club per presunti messaggi con una 15enne

Il campionato di Premier League viene travolto da un delicato caso extra-calcistico che coinvolge il Bournemouth e il difensore spagnolo Álex Jiménez. Nelle ultime ore il club inglese è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo la diffusione sui social di presunti screenshot e conversazioni attribuite al calciatore.

Secondo quanto emerso online, il giocatore sarebbe accusato di aver scambiato messaggi inappropriati con una minorenne di 15 anni. Al momento non risultano conferme ufficiali sulla veridicità del materiale circolato in rete, ma la vicenda ha rapidamente generato forte clamore in Inghilterra.

Bournemouth Jiménez, il club interviene

Di fronte alla gravità delle accuse, il Bournemouth ha deciso di intervenire immediatamente aprendo un’indagine interna e sospendendo temporaneamente il giocatore dalla prima squadra. Jiménez non sarà infatti convocato per la partita di Premier League contro il Fulham.

Nel comunicato diffuso dal club inglese si legge:

COMUNICATO – «L’AFC Bournemouth è a conoscenza di post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e attualmente è oggetto di indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non farà ulteriori commenti al momento».

Bournemouth Jiménez, attesa per gli sviluppi

Al momento attorno alla vicenda resta il massimo riserbo. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli né dal club né dal calciatore, mentre l’indagine interna prosegue per verificare i fatti e chiarire eventuali responsabilità.

L’esclusione dalla rosa rappresenta intanto una presa di posizione forte da parte del Bournemouth, che ha scelto una linea di prudenza in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

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