Bouaddi Milan, interesse confermato! I rossoneri hanno un piano

Bouaddi Milan, è assolutamente confermato l’interesse dei rossoneri per il talento classe 2007 del Lille: c’è un piano preciso

Come sottolinea Tuttosport, nel caso in cui l’operazione per Bouaddi dovesse andare in porto, l’intenzione del Milan sarebbe quella di inserirlo gradualmente, senza fretta e senza bruciare le tappe, garantendogli il tempo necessario per adattarsi al nuovo ambiente e al livello del campionato italiano.

Difficilmente Bouaddi partirebbe subito come titolare, ma una cosa è certa e rassicurante: lo spazio in prima squadra non gli mancherebbe di certo. Il suo talento è troppo evidente e la sua maturità tattica già troppo sviluppata per relegarlo a lungo in panchina.