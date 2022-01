Botman Milan: arriva una buona notizia dall’Inghilterra

Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. In cima alla lista dei desideri c’è Botman che intanto rifiuta il Newcastle

Svolta nella trattaviva. Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. In cima alla lista dei desideri nella lista del Milan per sostituire l’infortunato Kjaer c’è Botman del Lille.E proprio per il difensore potrebbe esserci un aggiornamento importante.

Secondo il The Times, Sven Botman è orientato a snobbare il corteggiamento del Newcastle. Il difensore classe 2000 del Lille è il primo obbiettivo del Milan per questa sessione invernale di calciomercato.