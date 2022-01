Botman Milan: no del Lille, i rossoneri virano su altri obiettivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sven Botman resta uno degli obiettivi del Milan ma nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Lille avrebbe chiuso la porta al club rossonero per il trasferimento del giocatore in prestito.

A questo punto la società di Via Aldo Rossi sarebbe alla ricerca di nuovi profili: tra questi Sarr del Chelsea e Diallo del Parigi Saint Germain.