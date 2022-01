Borghi: «Botman? Profilo ideale ma il prezzo è elevato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube, commentando la possibilità per il Milan di arrivare a Sven Botman:

«Il Milan ha subito un solo gol nelle due partite contro Roma e Venezia, giocando con la coppia centrale Gabbia e Kalulu. Anche questo parla della sostanza della squadra, del sapere essere proprio gruppo anche nelle difficoltà. Al Milan un difensore centrale serve per l’infortunio di Kjaer, al di là di quelli che saranno i rientri di Tomori e Romagnoli. Botman sarebbe un super colpo però per me è molto difficile arrivare a un giocatore come lui per per questioni puramente di prezzo».