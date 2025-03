Borriello scherza con Zaccardo: «Devo parlare con i vertici di fondazione Milan» – VIDEO

Borriello scherza insieme a Christian Zaccardo durante la partita di Milan Glorie. Avete visto il video?

Marco Borriello, new entry di Milan Glorie, ha scherzato insieme a Christian Zaccardo direttamente da bordocampo. Il club ha condiviso il video direttamente sui propri profili social.

LE PAROLE DELL’EX ATTACCANTE – «Cioè, io e te che siamo i più giovani siamo in panchina, non va bene. Devo parlare con i vertici di fondazione Milan, qua c’è qualcosa che non quadra o qualquadra che non cosa».