Borini: «Al Milan parlavo con Gabbia, lo ascoltato e lo sostenevo»

Fabio Borini ha parlato dell’ex compagno di squadra Matteo Gabbia, ora in pianta stabile in prima squadra al Milan

Fabio Borini ha parlato dell’ex compagno di squadra Matteo Gabbia, ora in pianta stabile in prima squadra al Milan. Ecco le parole dell’ex giocatore del Sunderland: «Al Milan parlavo spesso con Gabbia, mi sono confrontato con lui sul piano umano cercando di ascoltarlo e di sostenerlo. A mia volta in carriera ho legato con chi faceva altrettanto, con chi mi dava senza volere nulla in cambio» ha dichiarato l’attaccante di proprietà dell’Hellas Verona nell’intervista odierna pubblicata da La Gazzetta dello Sport.