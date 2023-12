Borghi sorpreso: «Pioli? Ci sono delle riflessioni, non mi aspettavo che...»

Il giornalista Stefano Borghi, ha detto la sua sulle difficoltà di Stefano Pioli al Milan e sulle voci di un suo possibile esonero

Intervenuto dagli studi di Dazn, Stefano Borghi commenta così le voci relative a Stefano Pioli ed al suo possibile esonero dal Milan.

LE PAROLE – «Pioli? Sicuramente ci sono delle riflessioni e sicuramente è una posizione in discussione. Se ti devo parlare di sensazioni nette, non mi aspettavo una notizia del genere. Perché bisogna anche valutare dove puoi andare a migliorare con l’alternativa, ed in questo momento è difficile. Per creare un qualcosa che migliori la situazione, la scelta non è ad esempio Abate: anzi, rischi di metterlo in difficoltà».