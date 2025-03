Borghi: «Il gruppo del Milan non ha una mentalità forte. In campo manca una cosa»

Condividi via email

Borghi a Cronache di Spogliatoio ha parlato di quella che secondo lui è una delle più grandi mancanze del Milan

Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio, analizzando la situazione del Milan ha parlato di quello che secondo lui è uno dei problemi più grandi che c’è in casa rossonera. Secondo il telecronista in campo manca comunicazione. Una situazione che avrebbe contribuito ai brutti risultati ottenuti in Serie A e Champions League.

LE SUE PAROLE – «Il gruppo del Milan non ha una mentalità forte. Io continuo a vedere poca comunicazione in campo».