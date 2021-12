Borghi: «Milan Napoli con tanti assenti è un peccato»

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale di You Tube, ha analizzato la gara del Milan contro il Napoli. Ecco la sua analisi completa

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale di You Tube, ha analizzato la gara del Milan contro il Napoli. Ecco la sua analisi completa.

«Il vero peccato di Milan-Napoli è quello di aver avuto tanti assenti. Il gol subito a freddo è una distrazione della difesa del Milan, che se avesse ottenuto il pareggio non avrebbe rubato nulla. Il Milan è uscito nella parte centrale del primo tempo, provando ad alzare il livello di aggressività e costruire. Nel secondo tempo c’è stata una battaglia con occasioni da entrambe le parti. Il risultato ha dato una botta al Milan ma penso si possa assorbire. Florenzi ha giocato una buonissima partita come terzino destro, anche se sono tante partite che manca Calabria che ha avuto un peso specifico importante. Il Milan sta pagando enormemente le assenze in attacco, mancano ancora Rebic e Rafael Leao. Ibrahimovic ha provato a creare, non può essere considerato un problema ma un punto di forza di questa squadra. Adesso per il Milan sarà fondamentale vincere contro l’Empoli per rimettersi in corsa».